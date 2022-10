Meteo 15 giorni: quanto potrebbe durare l'alta pressione sull'Italia?

Sembra ormai assodata la manovra che eseguiranno le correnti aeree a partire dal prossimo fine settimana. Quella che doveva essere un'ondata di pioggia autunnale in Italia, si è pienamente trasformata in una rimonta dell'alta pressione africana. Tutta colpa dell'aria fredda atlantica che si dirigerà troppo ad ovest, solleticando il gobbone africano a salire verso di noi.

Questa dinamica negli ultimi mesi si è ripetuta fino alla nausea ed anche questa volta vanificherà il tentativo di recupero piovoso che sarebbe dovuto intervenire in Italia nei prossimi giorni, specie al nord e al centro.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 20 ottobre:

Ecco lo sprofondamento della depressione in Atlantico e la risalita della cupola di alta pressione proprio sull'Italia. Inutile dire che con questa situazione avremo tanto sole, tanta nebbia, tanto smog e temperature superiori alle medie; in altre parole, non sarà autunno.

Come potrebbe evolvere questa situazione nel corso delle giornate seguenti? Anche oggi l'evoluzione prospettata dalla media degli scenari americana per l'inizio della terza decade di ottobre non si discosta molto da quella enunciata ieri. In altre parole, le correnti occidentali tenderanno progressivamente a limare il gobbone africano fino a farlo adagiare verso i propri territori di origine.

A tal proposito, ecco la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 24 ottobre:

Cupola anticiclonica in attenuazione e presa di posizione delle correnti occidentali almeno al nord e al centro. Tutto ciò dovrebbe essere accompagnato dal ritorno della pioggia quantomeno su parte della nostra Penisola, come mostra la mappa della probabilità di precipitazioni attese per il medesimo giorno:

Probabilità di pioggia in aumento dove vedere il colore verde; resterà invece bassa la medesima probabilità nelle aree colorate in blu.

