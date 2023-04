Meteo 7 giorni: Aprile si congeda col maltempo, avvio di Maggio clamoroso!

Siamo ormai al termine di Aprile e la Primavera avanza a grandi falcate verso il suo ultimo mese (sul calendario meteorologico). Ma il lato stabile della Primavera è stato decisamente meno presente rispetto al lato instabile, quello piovoso e temporalesco. Il mese di Aprile si è confermato particolarmente perturbato, soprattutto su centro e sud Italia, ed ora è pronto a congedarsi nuovamente col maltempo!

Tra sabato 29 e domenica 30 si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica che riporterà nubi, piogge e temporali su tante nostre regioni, da nord a sud. Anzi, pare proprio che in questa occasione sarà proprio il nord Italia il bersaglio principale del maltempo soprattutto nelle giornata di domenica e lunedì!

Insomma non ci sono bellissime notizie per il ponte del 1° Maggio: scampagnate, gite fuori porta e ferie saranno messe a dura prova da acquazzoni e temporali. Sarà invece una grande e attesissima boccata d'ossigeno per le montagne e le campagne, specie quelle del nord Italia ancora interessate dalla siccità.

Ma il maltempo non si limiterà solo al ponte! A quanto pare, analizzando le simulazioni modellistiche, è sempre più probabile la persistenza della perturbazione su centro e sud Italia nel corso della prossima settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 29 Aprile: molto mite di giorno, temperature fino a 25-28°C sulle isole maggiori. Nubi in aumento ovunque tra mattina e pomeriggio, primi fenomeni al Nordovest.

Domenica 30 Aprile: maltempo diffuso al nord, in arrivo una vasta perturbazione nord-atlantica. Possibili rovesci e temporali anche su centro e sud Italia, specie nei settori interni. Temporali in arrivo anche su Sicilia e Calabria.

Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori col maltempo su gran parte d'Italia, depressione in approfondimento sul mar Tirreno. Temporali e piogge forti al nord. Temperature in calo.

Martedì 2 Maggio: depressione bloccata tra centro e sud Italia, ancora tanti rovesci e temporali sparsi. Residui fenomeni al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 3 Maggio: piogge e rovesci sul Meridione e medio-basso Adriatico, più variabile altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 4 Maggio: insiste il maltempo al sud, più stabile al nord (da confermare).

Venerdì 5 Maggio: possibile nuovo peggioramento sulle regioni del nord, graduale miglioramento su centro e sud.

