Meteo 15 giorni: si prepara il RISCATTO PIOVOSO di maggio? Nella sua prima parte sembra di sì...

La pioggia che cade dal cielo! Un sollievo per quelle zone ancora alle prese con una pesante siccità. Non saranno queste le piogge che azzereranno il deficit (lo dovrà fare l'autunno), ma contribuiranno a non far peggiorare ulteriormente una situazione che si sta trascinando ormai da oltre due anni.

Dopo il "guasto" del Primo Maggio, non è prevista nessuna rimonta anticiclonica sull'italia...anzi, la nostra Penisola verrà raggiunta da altra instabilità che potrebbe continuare forse fino al giorno 15 maggio. Ci siamo spinti così in avanti in quanto dalle mappe in nostro possesso non c'è traccia di Africa o situazioni che facciano presagire un anticipo dell'estate. Fidatevi che questa è una grande cosa!

Andiamo con ordine. Per capire la dinamica delle masse d'aria, usiamo anche questa volta la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 6 maggio. Vi ricordiamo che In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Alla fine della prossima settimana avremo sull'Europa centrale, un'alta pressione ormai in fase di stanca, incalzata sempre di più dal flusso atlantico visibile sulla sinistra dell'immagine. Un po' di alta pressione sarà presente anche nel Mediterraneo, ma non da scongiurare alcuni rovesci o temporali che la mappa mostra soprattutto al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, in un contesto termico gradevole.

Il flusso occidentale lentamente smantellerà l'alta pressione europea e nella giornata di mercoledi 10 maggio la situazione in Europa potrebbe essere la seguente:

Un flusso oceanico fresco ed instabile che potrebbe indirizzare corpi nuvolosi sull'Italia carichi di preziosa pioggia, ma in un contesto di tempo mutevole e non caldo.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per mercoledi 10 maggio:

Si nota la nostra Penisola alle prese con una probabilità di pioggia più o meno elevata, con i massimi in corrispondenza dell'arco alpino orientale. Più bassa appare la medesima probabilità sulle Isole e all'estremo sud, ma senza velleità caloriche dal nord Africa.

