Meteo 7 giorni: altro maltempo a metà settimana, poi vertiginoso aumento delle TEMPERATURE

Una vasta depressione alimentata da aria fredda artica sta roteando nel Mediterraneo, ricordandoci che l'inverno aveva ancora qualcosa da dire. Il freddo si fa sentire da nord a sud e segnaliamo diverse nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo.

Nevicate sono in atto lungo l'Appennino fino a quote basse durante i rovesci più intensi. Addirittura vengono segnalati fiocchi di neve fino a 300-400 metri su Toscana, Lazio, Umbria. Fiocchi a 600 metri su Basilicata, Campania, Puglia settentrionale. Ancora nevicate sulle Alpi occidentali a quote collinari. L'aria fredda si sta ben insediando su quasi tutta Italia.

Ma quanto durerà questo freddo anomalo? Le correnti artiche soffieranno verso l'Italia fino alle primissime ore di lunedì, dopodiché si ritireranno rapidamente lasciando spazio a correnti più miti sud-occidentali provenienti dal medio Atlantico.

Il tempo, tuttavia, potrebbe mantenersi instabile seppur non come lo è attualmente.

Tra lunedì e martedì potremo imbatterci in qualche piovasco o qualche rovescio/temporale pomeridiano nelle zone interne da nord a sud, finanche in pianura Padana. Si tratterà di fenomeni isolati e intermittenti.

Qualcosa di leggermente più organizzato arriverà tra mercoledì sera e giovedì: un'altra perturbazione atlantica attraverserà l'Italia regalando altre piogge diffuse e nevicate in alta montagna. La perturbazione dovrebbe coinvolgere prettamente il centro ed il sud, mentre al nord avremo solo qualche rovescio di passaggio.

Nel prosieguo di settimana la stabilità potrebbe diventare protagonista su tutta Italia e le temperature salirebbero in modo netto da nord a sud grazie ad un'avvezione mite sud-occidentale.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 3 aprile: giornata invernale su tutta Italia con freddo e instabilità sparsa specie nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie.

Lunedì 4 aprile: generale attenuazione dei fenomeni ma tante nubi da nord a sud con pochi spazi di Sole. Isolati fenomeni pomeridiani al nord.Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 5 aprile: isolati piovaschi al centro, più stabile altrove. Il freddo artico si ritira rapidamente. Temperature in generale aumento.

Mercoledì 6 aprile: tempo nel complesso stabile al mattino e al pomeriggio, poi peggioramento possibile in serata per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest. Piogge e temporali più probabili al centro Italia.Temperature in aumento.

Giovedì 7 aprile: perturbazione organizzata in arrivo dalla Spagna, possibilità di piogge estese su buona parte d'Italia, specie al centro e al sud con neve ad altissima quota.

Venerdì 8 aprile: ultimi fenomeni al centro e sul lato adriatico, tempo in rapido miglioramento grazie all'anticiclone. Temperature in marcato aumento: eloquenti le massime previste:

Sabato 9 aprile: giornata stabile su tutta Italia, aria più mite in arrivo da ovest. Temperature in netto aumento.

