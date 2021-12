Meteo 15 giorni: scenari MOVIMENTATI e più FREDDI all'orizzonte

Anche questo pomeriggio viene confermato un cedimento abbastanza vistoso delle condizioni anticicloniche sul nostro Paese attorno alla fine della prima decade mensile. Il rallentamento del getto atlantico causerà un'ondulazione perturbata che dovrebbe interessare le nostre regioni tra domenica 9 e lunedi 10 gennaio. La media degli scenari del modello americano valida per lunedi 10 gennaio mostra quanto detto poco sopra:

Ecco l'Italia abbracciata da condizioni di maltempo operate da una depressione posta nei pressi del Mar Ligure. Al nord e su parte del centro avremo un clima anche abbastanza freddo con la neve che potrebbe farsi vedere a bassa quota.

Da notare l'alta pressione che si presenterà defilata in Atlantico e solo in un secondo tempo proverà a spingersi in direzione dell'Europa centro-settentrionale.

L'anticiclone successivamente punterà verso levante, ma l'Italia dovrebbe essere esclusa da questo abbraccio stabilizzante. La media degli scenari del modello americano valida per venerdi 14 gennaio mostra infatti la presenza di correnti moderatamente fredde in arrivo da est sulla nostra Penisola:

L'Italia sperimenterà quindi un po' di freddo e precipitazioni che colpiranno essenzialmente il versante adriatico e il meridione. Non saranno escluse nevicate anche a quote medio-basse sull'Appennino centro-meridionale, mentre al nord avremo freddo nel complesso asciutto.

Volgendo poi l'attenzione alla quantità di freddo che potrebbe arrivare in Italia nel periodo suddetto, vi mostriamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di domenica 9 gennaio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

Notiamo l'Italia con temperature a 1500 metri comprese tra gli 0° della Sicilia ed i -4° dell'Italia settentrionale, fino ad arrivare a -6° sulle Alpi. Questo scenario è probabile al momento al 35-40%, quindi con probabilità medio-bassa. Continuate quindi a seguire i nostri aggiornamenti.

