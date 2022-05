Meteo 15 giorni: resta in piedi l'ipotesi di un CAMBIAMENTO sul finire del mese

In un periodo così difficile dal punto di vista idrico, la Natura avrebbe potuto risparmiarci questa ondata di caldo che oltre ad essere fuori stagione, risulta essere completamente fuori luogo, in un panorama climatico che dovrebbe far prevalere ancora sentori primaverili piuttosto che estivi.

Noi siamo spettatori e possiamo soltanto estrapolare delle tendenze che diventano molto difficili quanto si è alle prese con anticicloni di questo tipo.

Andiamo quindi con ordine: l'alta pressione raggiungerà il suo apice nel prossimo fine settimana, con le temperature che in alcune aree d'Italia potrebbero toccare i 34-35 (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-si-va-verso-un-week-end-infuocato-/93883/)

A seguire, all'inizio della settimana prossima, l'alta pressione dovrebbe sgonfiarsi. Fino a qualche giorno fa questo sgonfiamento veniva visto abbastanza rapido; ora invece le mappe sembrano avere difficoltà a smaltire il calore in eccesso presente sul Mediterraneo; in altre parole, la cupola anticiclonica tenderà ad indietreggiare, ma non uscirà completamente dalla scena mediterranea ed italica.

A tal proposito, vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 25 maggio:

Si nota una certa erosione della cupola anticiclonica ad opera delle correnti più fresche atlantiche. Qualche temporale in un contesto meno caldo sarà quindi probabile al nord e nelle aree interne del centro, mentre sul resto d'Italia lo scenario cambierà poco.

Volgendo lo sguardo oltre, alcuni scenari del modello americano optano ancora per lo spostamento del cardine anticiclonico in Atlantico attorno alla fine del mese, anche se questa tendenza nelle ultime 24 ore ha perso qualche punto. Se cosi avenisse, si aprirebbe un periodo fresco ed instabile da nord a sud con la possibilità di avere temporali anche di una certa consistenza e durata.

La mappa estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per lunedi 30 maggio è un tutto dire:

Alta pressione defilata in Atlantico e saccatura in piena azione sull'Italia con fresco e precipitazioni. Le probabilità di riuscita di questa mappa sono però basse, attorno al 30-35%. Non ci resta che seguire i prossimi aggiornamenti, per vedere se la suddetta percentuale sarà destinata ad aumentare o scendere ulteriormente.

