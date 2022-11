Meteo 15 giorni: l'inverno meteorologico partirà con il MALTEMPO

L'autunno meteorologico sta per lasciare il testimone all'inverno (meteorologico), una ventina di giorni prima della ben più nota scadenza astronomica.

L'inverno meteorologico quest'anno emetterà i primi vagiti sotto un tempo spesso perturbato, che scaturirà dall'arrivo di aria umida atlantica in risposta a ripetute colate fredde che interesseranno invece l'Europa settentrionale e parte di quella centrale.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 9 dicembre:

L'alta pressione delle Azzorre verrà spodestata dal luogo di origine ed al suo posto campeggerà una vasta depressione che invierà verso l'Italia correnti meridionali umide e piovose. Notate l'aria fredda in alto, che con moto anti-zonale (da est verso ovest) interesserà tutta l'Europa settentrionale e parte di quella centrale, alimentando la depressione suddetta.

Il tempo sull'Italia, con una situazione siffatta, non potrà che essere piovoso quasi ovunque. La mappa della probabilità di pioggia imbastita oggi dal modello americano per venerdi 9 dicembre mette bene in luce questo aspetto:

A parte forse la Sicilia e l'estremo sud che avranno precipitazioni più scarse, il resto d'Italia sarà alle prese con piogge estese più o meno intense, anche se in un contesto non troppo freddo. La neve riguarderà solo le Alpi, più difficile l'Appennino settentrionale.

Infine, questa è la tendenza del tempo estrapolata sempre dalla media degli scenari del modello americano, ma per lunedi 12 dicembre:

Situazione grossomodo immutata con freddo sui settori settentrionali del Continente e maltempo in sede italica e mediterranea.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località