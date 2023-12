Meteo 15 giorni: fine anno maggiormente DINAMICO, ma il FREDDO si farà sentire?

L'inverno resterà una chimera sull'Italia fino a data da destinarsi. L'alta pressione che al momento sta incombendo sulla nostre teste, tenderà a traslare temporaneamente in Atlantico nella seconda parte di questa settimana (qui i dettagli sulla situazione prevista: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-quando-si-sposter-il-mostro-anticiclonico-quando-avremo-cambiamenti-/99579/), per poi tornare precipitosamente sui suoi passi nel periodo di Natale. In altre parole, dopo un po' di variabilità mite che avremo tra giovedi 21 e venerdi 22 dicembre, tra il 23 e il 26 dicembre (Santo Stefano), l'anticiclone tornerà su di noi con il suo carico di mitezza e di stabilità.

La prima mappa mostra la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida per martedi 26 dicembre (Santo Stefano):

Abbiamo opportunamente scritto "INVERNO INESISTENTE" sull'Italia. Oltre all'alta pressione che negherà qualunque fenomeno, saremo alle prese con un clima straordinariamente mite, che scoraggerà ogni velleità invernale da nord a sud sul nostro Paese.

Volgendo però lo sguardo oltre, le mappe odierne optano per uno sgonfiamento dell'alta pressione che dovrebbe arretrare con i suoi massimi verso sud attorno alla fine dell'anno. In altre parole, potrebbe arrivare sull'Italia qualche perturbazione da ovest con un po' di pioggia, ma senza velleità di freddo.

A tal proposito, ecco la media degli scenari imbastita questo pomeriggio sempre dal modello americano valida per sabato 30 dicembre:

Notiamo il probabile arrivo di una perturbazione sull'Italia, ma inserita in un corridoio di correnti piuttosto miti da ovest. Sul fronte delle precipitazioni, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero sabato 30 dicembre - vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Le eventuali nevicate riguarderanno solo la chiostra alpina a quote medio-alte. Sulle altre regioni il tempo si presenterà maggiormente dinamico e ventoso, con la possibilità di piogge sparse. Per il freddo ed un clima maggiormente invernale si dovrà quindi ancora attendere.

