Meteo 15 giorni: BEL TEMPO per tutti, ma dopo Ferragosto...

Ancora qualche giorno in compagnia di correnti occidentali instabili soprattutto al nord, mentre all'inizio della seconda decade di agosto l'alta pressione è prevista rimontare in pompa magna sul Mediterraneo, sbattendo tutti i temporali oltre le Alpi ed assicurando il bel tempo per tutti.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 12 agosto:

Ecco l'alta pressione delle Azzorre in combutta con quella africana sul Mediterraneo. Si creerà una figura stabilizzante molto solida in grado di mettere sotto bel tempo e caldo tutta l'Italia, anche le regioni settentrionali.

Farà ovviamente caldo ovunque, ma al momento non sembrano esserci picchi termici eccessivi se non sulla Sardegna, maggiormente esposta a questa rimonta.

Quanto potrebbe durare questa "esplosione" di bel tempo sull'Italia? Interpellando sempre la media del modello americano, si nota una progressiva flessione del campo barico dopo Ferragosto ad iniziare dalle regioni settentrionali. Ecco la situazione estrapolata per lunedi 16 agosto:

Dicevamo del ritiro dell'alta pressione verso sud congiunto ad un flusso atlantico nuovamente abbastanza energico specie al nord e al centro, foriero di temporali e cali termici in loco. Al sud e sulle Isole il bel tempo, unitamente al caldo, potrebbero persistere maggiormente attenuandosi solo successivamente.

