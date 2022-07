Meteo 15 giorni: AGOSTO potrebbe iniziare in maniera più CLEMENTE?

Il caldo continuerà a tormentare l'Italia ancora per alcuni giorni. Come anticipato in altra sede, non sarà per nulla facile scalzare la bolla calda che da diverso tempo si è insediata nel Mare Nostrum.

Le correnti atlantiche, tuttavia, faranno alcuni tentativi nell'arco della prossima settimana in modo da garantire temperature più sopportabili e qualche temporale in più sull'Italia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 28 luglio:

Notiamo le tre figure dominanti dell'estate italiana: sulla sinistra l'anticiclone delle Azzorre a matrice oceanica con caldo sopportabile; sul Mediterraneo invece sarà ancora presente il caldo atroce dell'anticiclone africano, che tuttavia tenderà lentamente a ritirarsi verso sud; infine, più a nord, notiamo il flusso fresco oceanico che inizierà a lambire le Alpi e le regioni del nord con qualche temporale in più.

Nella giornata di martedi 2 agosto, l'azione delle correnti occidentali diverrà maggiormente pressante, schiacciando la testa del gobbo più verso sud. Ecco la mappa:

Il caldo su gran parte d'Italia potrebbe divenire nettamente più sopportabile con gli ultimi refoli di caldo intenso all'estremo sud e sulla Sicilia. Al nord e su parte del centro questa situazione potrebbe consentire anche il passaggio di qualche bel temporale rinfrescante.

