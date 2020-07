METEO A 7 GIORNI: passaggio di una perturbazione con l'inizio della prossima settimana

La fase di massima intensità dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, viene raggiunta proprio in queste ore; l'intero stivale italiano sta sperimentando valori assai elevati di temperatura ed è probabile che per la giornata di domani, venerdì 31 luglio, possa essere "rosicchiato" ancora qualche decimo di temperatura verso l'alto. L'alta pressione riceve in questi giorni una generosa alimentazione d'aria calda subtropicale che interessa una vasta porzione del mar Mediterraneo, portando temperature sopra la media. Per questa ragione il Ministero della Salute ha emanato una allerta per caldo intenso e potenzialmente pericoloso proprio per la giornata di domani, su 10 diverse città italiane; Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Bolzano e Perugia. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per il pomeriggio di domani:

Un cambiamento del tempo si preannuncia per l'inizio della prossima settimana, quando una circolazione di bassa pressione riuscirà a raggiungere le regioni del nord, portando un cambiamento del tempo con temporali sparsi ed una riduzione del quadro termico generale. L'attenuazione del campo anticiclonico si farà sentire su queste regioni già nel prossimo weekend (sabato 1, domenica 2) con alcuni forti temporali previsti sulla fascia alpina e soprattutto sulla Val Padana. I fenomeni temporaleschi legati al fronte freddo tuttavia sono previsti tra la serata di domenica e la giornata di lunedì, con fenomeni localmente anche di tipo marittimo. Maggiori dettagli su: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/temporali-spazza-caldo-su-parte-dell-italia-all-inizio-della-settimana-prossima/86580/. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 4 luglio:

E poi cosa succederà?



Appare molto probabile una successiva ripresa dell'alta pressione con le condizioni meteo che diventeranno rapidamente più stabili a partire già dal prossimo mercoledì. Temperature in nuova ripresa al nord e ripristino veloce delle condizioni atmosferiche estive. Sugli sviluppi sucessivi, vi consigliamo di leggere la rubrica "fantameteo".



Sintesi previsionale da venerdì 31 luglio a venerdì 7 agosto:



Venerdì 31 con qualche temporale pomeridiano sui rilievi del nord, soleggiato altrove, con temperature molto calde.



Sabato primo agosto aumenta l'instabilità al nord, con temporali che potranno conquistare anche le zone di pianura. Lieve flessione termica nei settori coinvolti. Soleggiato e molto caldo altrove.

Domenica 2 agosto a rischio temporale al nord, soleggiato e caldo al centro ed al sud. Lieve flessione termica al nord ma con caldo afoso.



Lunedì 3 temporalesco al nord, con fenomeni che potranno spingersi anche sulla Liguria, l'alta Toscana e l'alto Adriatico. Nubi di passaggio al centro, soleggiato al sud. Flessione termica al nord.



Martedì 4 ultimi temporali al nord-est e nelle zone interne del centro. Soleggiato al sud. Temperature più gradevoli al nord e su parte del centro, ancora caldo intenso al sud.



Mercoledì 5 ripresa anticiclonica, soleggiato con temperature in rialzo.



Giovedì 6 e venerdì 7 con prevalenza di sole e temperature elevate estive.