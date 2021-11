Week-end tra Sole e NEBBIE, ma occhi puntati sul MALTEMPO della prossima settimana!

L'alta pressione delle Azzorre trascorrerà gran parte del week-end nel Mediterraneo centro-occidentale dopo quasi tre settimane di totale assenza: gli effetti della sua presenza sono più che evidenti da nord a sud, dove è finalmente tornata un po' di stabilità dopo tanto maltempo.

Con l'avvento dell'anticiclone, tuttavia, sono tornate foschie e nebbie o nubi basse in pianura Padana. Situazione simile anche in molte valli e aree interne più riparate al centro e al sud, mentre su Liguria centrale, Toscana settentrionale e alcune località della Sicilia settentrionale sono ritornate le nubi basse a rendere il tempo molto uggioso e grigio. Ben visibile la nebbia (poco densa) a Riccione (vedi webcam):

Queste condizioni di stabilità, caratterizzata da nebbie ma anche da ampi spazi soleggiati, persisterà fino a domani mattina. A seguire le condizioni meteo torneranno gradualmente a peggiorare a causa di una nuova perturbazione in via di sviluppo nel Mediterraneo, alimentata da correnti più fredde provenienti dal nord Atlantico (il tutto già anticipato in questo articolo).

Le prime deboli piogge si affacceranno sul lato tirrenico domenica sera (specie Sardegna, Toscana e Liguria), mentre un ulteriore peggioramento è atteso tra lunedì e martedì. Le nubi aumenteranno ovunque con l'inizio della prossima settimana, mentre le piogge saranno abbastanza irregolari e di entità debole/moderata. In questa prima fase, infatti, non ci aspettiamo fenomeni particolarmente intensi ma ciò non toglie che l'ombrello possa farci molto comodo in tante regioni specie sul Nordovest, al centro Italia e lungo il versante tirrenico.

La situazione potrebbe farsi ben più interessante nel prosieguo di settimana, specie tra mercoledì e venerdì (vedi mappa sopra): in questo periodo potrebbero giungere correnti un po' più fredde da nord-ovest (in linea con le nostre previsioni) che favorirebbero un ulteriore calo termico su tutta Italia (ma in maniera particolare al nord) ed anche l'arrivo dei primi fiocchi di neve a quote medio-basse su Valle d'Aosta e Piemonte.

Di seguito la mappa delle piogge totali previste fino a venerdì prossimo:

In questa circostanza il resto d'Italia non starebbe a guardare e, purtroppo, potrebbe ancora fare i conti con forti temporali e nubifragi. Solo ipotesi al momento, ma certamente ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti con qualche certezza in più.