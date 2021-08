Week-end di FERRAGOSTO: rischio COLPI di CALORE su almeno 4 REGIONI...

Nessun ripensamento anche dalle ultime analisi circa un Ferragosto letteralmente INFUOCATO sulla nostra Penisola. Questa volta a soffrire maggiormente saranno le pianure del nord e le aree interne dell'Italia centrale, mentre al meridione la calura dovrebbe essere meno intensa rispetto agli ultimi giorni, anche se non arriveranno di certo temperature gradevoli!

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che avremo in Italia nel fine settimana di Ferragosto. Per sapere cosa si intende per indice di calore si legga questo articolo:(www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917)

La prima mappa mostra appunto l'indice di calore previsto in Italia alle ore 17 di sabato 14 agosto:

Il rischio COLPI DI CALORE sarà presente sulla pianura lombarda, il basso Veneto, l'Emilia Romagna, le zone interne della Toscana, sull'Umbria, l'alto Lazio e la Sardegna, stante temperature che potrebbero superare i 40°. In queste zone sono assolutamente sconsigliate le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Punte di MALESSERE FISICO saranno probaili nelle aree interne del meridione e sulla Sicilia. Altrove avremo un caldo più o meno FASTIDIOSO.

La seconda mappa mostra l'indice di calore previsto alle ore 17 di Ferragosto:

Ancora rischio COLPI DI CALORE sulla pianura lombarda, il basso Veneto e l'Emilia Romagna. Punte di MALESSERE FISICO saranno presenti su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Puglia. Altrove caldo "solo" MOLTO FASTIDIOSO

Monitora tu stesso l'indice di calore della tua regione anche per i giorni seguenti cliccando sulle nostre mappe sempre aggiornate: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-caldo-prossima-settimana-pi-vivibile-quanti-gradi-perderemo-/91353/