Week-end con bianche sorprese: ondata di FREDDO e NEVE in arrivo dall'est?

L'alta pressione è tornata a far visita nel Mediterraneo e pare proprio che questa volta non sarà una semplice toccata e fuga. A differenza delle precedenti alte pressioni mobili (nient'altro che i brevi miglioramenti tra le varie perturbazioni) ci troviamo davanti ad un anticiclone dinamico che ha preso pieno possesso dell'Europa occdentale.

Questo anticiclone persisterà tra Atlantico orientale ed Europa occidentale per molti giorni e probabilmente fino all'inizio della terza decade di dicembre.

Il vasto anticiclone regalerà giorni più stabili e soleggiati anche in Italia, soprattutto tra oggi e venerdì. Il prosieguo, invece, è ancora ricco di incertezze.

Come spesso avviene in inverno, quando l'alta pressione delle Azzorre si impossessa dell'Europa occidentale, si mettono in modo i gelidi venti continentali verso il Mediterraneo.

È proprio quello che potrebbe avvenire dal week-end in poi: le fredde correnti provenienti dall'est Europa proveranno ad intrufolarsi dapprima sui Balcani e a seguire sull'Italia arrecando un graduale guasto del tempo e soprattutto un sensibile calo delle temperature. Tutto questo mentre l'anticiclone continuerà ad avvolgere l'Europa occidentale ed il nord Italia.

La tendenza per il week-end è confermata non solo da tutti i modelli matematici ma anche dalle medie degli scenari che inquadrano molto bene l'avvezione fredda continentale pronta ad immergersi nel Mediterraneo dalla "porta orientale", ovvero dai Balcani. In questo caso sarebbero le regioni adriatiche e del sud a ricevere i maggiori effetti dell'irruzione fredda, mentre il lato tirrenico centro-settentrionale ed il nord Italia vedrebbero un netto calo termico ma condizioni meteo stabili.

Il primo assaggio dall'est potrebbe arrivare tra sabato 18 e lunedì 20, proprio a ridosso dell'inizio dell'inverno astronomico.

Ma dove nevicherà nel fine settimana? Per il momento è difficile redarre una previsione precisa a tal proposito, considerando che mancano ancora molti giorni al presunto peggioramento.

In arancione le aree dove la possibilità di neve nella giornata di domenica 19 è più alta. In giallo possibilità attorno al 50%, in verde e blu possibilità molto più basse:

La previsione più probabile, al momento, vede le regioni adriatiche ed il sud come l'obiettivo principale del maltempo. Le nevicate potrebbero proporsi fino a quote collinari, con qualche episodio nevoso anche a bassissima quota nelle aree interne di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Il tutto sarebbe accompagnato da freddi venti settentrionali ed un forte calo termico.

Fondamentali saranno i prossimi aggiornamenti per schiarire ulteriormente i dubbi e le incertezze su questo primo peggioramento di stampo continentale.

Scenari ancor più freddi emergono all'orizzonte, attorno ai giorni di Natale, ma di questo ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.