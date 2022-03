Tutta la PIOGGIA prevista tra fine MARZO e inizio APRILE, un TOCCASANA dopo la siccità

La pioggia tornerà ben presto a bagnare l'Italia in lungo e in largo, grazie al ripristino delle correnti atlantiche dopo mesi e mesi di siccità. Le ipotesi, già sollevate nei precedenti editoriali, stanno ricevendo sempre più consensi dai principali modelli matematici, tanto che ormai sono tutti concordi sul ritorno delle perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo.

Per il momento l'Italia sarà dominata dall'anticiclone, con le prime temperature da piena primavera (anche oltre 20°C da nord a sud), ma già sul finire della settimana faremo i conti col primo peggioramento della stagione. Trattasi di una piccola depressione atlantica che attraverserà il sud nel corso di domenica, con al seguito un po' di pioggia e qualche rovescio. Lunedì un po' di precipitazioni residue al sud e sul basso Adriatico, mentre altrove avremo ancora prevalenza di bel tempo e clima gradevole.

Attenzione: tra la fine di marzo e l'inizio di aprile (indicativamente tra martedì 29 marzo e sabato 2 aprile) una vasta saccatura fresca nord atlantica si getterà sull'Europa occidentale innescando il classico richiamo sciroccale sull'Italia, foriero di umidità e instabilità.

Sarà proprio in questo frangente che il maltempo coinvolgerà l'Italia a più riprese, con piogge, acquazzoni e temporali. Il nord ed il medio-alto Tirreno potrebbero essere il bersaglio principale delle correnti atlantiche (già accennato in questo articolo).

Nel corso della prossima settimana potrebbe piovere in tantissime località da nord a sud, anche in regioni duramente colpite dalla siccità nel corso dell'inverno.

Dalle ultimissime emissioni modellistiche si prospettano accumuli localmente superiori ai 50-70 mm sulle regioni più esposte come Liguria, Toscana, Campania, Calabria, Lazio. Piogge presenti anche al nord: non tantissima pioggia al momento, ma quantomeno si rivelerebbe un toccasana dopo tantissima siccità che ha messo in ginocchio l'agricoltura.