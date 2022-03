PIOGGIA al NORD a fine mese? CONFERME da TUTTI i modelli!

Forse ci siamo davvero? Beh, la distanza previsionale non è immediata, di conseguenza la prudenza è sempre d'obbligo. Tuttavia, avere un ventaglio modellistico concorde sull'arrivo della pioggia già a 5-6 giorni di distanza non è poco ed eleva il rango della previsione a PROBABILE.

Le medie degli scenari dei tre modelli più performanti della rete - ovvero il modello europeo, americano e canadese - sono praticamente sovrapponibili nel vedere l'arrivo della pioggia al nord e al centro tra mercoledi 30 e giovedi 31 marzo.

La prima mappa è la media degli scenari del MODELLO EUROPEO valida per la notte su giovedi 31 marzo:

Ecco la "succulenta" depressione in azione sull'Italia con piogge e nevicate sui rilievi specie al centro e al nord. L'alta pressione verrà finalmente estromessa dalla scena europea, una cosa che non capitava da quasi 4 mesi. In altre parole, questa mappa sarebbe garanzia di pioggia su gran parte della nostra Penisola, ma come anticipato, maggiormente organizzata al nord e al centro.

Gli altri due modelli, nelle loro medie e per il medesimo periodo ( notte tra mercoledi 30 e giovedi 31 marzo ) sono praticamente sovrapponibili alla mappa sopra.

In sostanza: ecco la media degli scenari deI MODELLO AMERICANO:

...e del MODELLO CANADESE (CMC):

Noi continueremo a seguire la situazione passo dopo passo, ma mappe di questo tipo aprono davvero il cuore all'ottimismo!

