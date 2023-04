Tra giovedi e venerdi PIOGGIA BENEDETTA sulle zone più bisognose!

Ci siamo? Forse! Meglio essere cauti fino all'ultimo, ma questa volta un po' di pioggia sulle aree più bisognose del settentrione potrebbe finalmente cadere. Una vera e propria manna dal cielo che potrebbe scendere anche in maniera relativamente abbondante tra il Piemonte e la Lombardia, proprio su quelle zone che più di tutte stanno patendo la sete.

Vediamo subito la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 20 aprile:

PREZIOSI ROVESCI tra Piemonte e Lombardia talora intensi, ma come vedete dalla mappa, pioverà praticamente su tutto il settentrione, anche al nord-est. Sembrano davvero poche (al momento) le aree a "rischio" di ricevere poco. Rovesci o brevi temporali si faranno vedere anche nelle aree interne del centro-sud specie nelle ore pomeridiane. Tempo invece più stabile sulle due Isole Maggiori ed estremo sud:

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 21 aprile:

Ancora rovesci tra alto Piemonte, Val d'Aosta e alta Lombardia. Rovesci anche al nord-est ed in misura minore sulle pianure. Al centro e al sud piovaschi o rovesci pomeridiani nelle aree interne, per il resto tempo asciutto, ben soleggiato e con temperature in salita.

