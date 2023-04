SICCITA': la situazione resta CRITICA su molte zone del settentrione

Il centro e il meridione non sanno più dove mettere tutta la pioggia che in questi giorni sta cadendo dal cielo. Sembra davvero un paradosso che invece il nord sia ancora quasi completamente a secco, con una situazione che seguita a non sbloccarsi dal punto di vista idrico e pluviometrico.

Colpa delle correnti che sono quasi sempre settentrionali e quei pochi fronti atlantici che riescono a passare, hanno una componente poco ficcante e non riescono a bagnare il nord con una bella innaffiata da levante a ponente.

Ad oggi, lunedi 17 aprile, la situazione è la seguente:

E' assurdo come ad aprile, mese solitamente piovoso per il settentrione, vi siano ancora aree del nord-ovest afflitte da un grado di siccità tra l'eccezionale e l'estremo. La situazione è abbastanza grave un po' su tutto il settentrione, anche al nord-est dove troviamo ancora zona con siccità moderata o grave.

Scendendo verso il centro-sud, a parte alcune aree della Toscana e della Sardegna che presentano una siccità moderata, sulle restranti regioni problema idrico è stato risolto, anche se permane comunque un certo disavanzo dalle medie pluviometriche, ma non si può piu parlare di siccità.

Vedremo se nei prossimi giorni qualche pioggia farà la carità di arrivare anche al nord...SEMBRA DI SI! www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-giovedi-e-venerdi-pioggia-benedetta-sulle-zone-pi-bisognose-/97165/

