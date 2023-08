TEMPESTA in ARRIVO: grossi rischi per Liguria, Piemonte e Lombardia, ma non solo...

L'immagine parla da sola: è la sommatoria di tutti i fenomeni attesi sull'Europa da questo momento sino alle 12 di martedì 29 agosto. La colorazione VIOLA delle precipitazioni attesa su gran parte del nord Italia e della Toscana la dice lunga sull'intensità e l'abbondanza dei fenomeni attesi.

Le regioni più colpite stando alle ultimissime notizie saranno Liguria, Piemonte e Lombardia, in parte il Trentino Alto Adige, l'alto Veneto, il Friuli e la Toscana, in seguito, pur in misura inferiore, il Lazio.

Attenzione a Piemonte e Lombardia dal tardo pomeriggio odierno, dove transiterà il primo impulso temporalesco. Per i motivi a lungo ricordati negli scorsi articoli, sono attesi fenomeni violenti con grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento violentissime ed isolati tornado. Probabili temporali a supercella, come quello raffigurato qui sotto:

Si temono anche su Torino e soprattutto Milano, Biella, Varese, Novara, Como, Lecco, Monza fenomeni particolarmente intensi , pur di breve durata. In serata alcuni temporali potranno raggiungere anche il Trentino Alto Adige e le Dolomiti venete.

Piogge e temporali si ripresenteranno domenica, soprattutto al mattino sulla Liguria e il basso Piemonte, e sulla costa potranno assumere carattere di NUBIFRAGIO, meno violenti dovrebbero risultare in pianura, dove già si sarà stemperato il contrasto termico.

Nella notte su lunedì i fenomeni potranno estendersi sul Nord-Est e sulla Toscana, ci attendiamo poi la formazione del vortice ciclonico tra le 2 di notte e l'alba di lunedì con venti molto forti a rotazione ciclonica, minimo di 993hPa e ulteriori violenti fenomeni sul nord-ovest, specie tra Liguria, Piemonte ed ovest Lombardia.

Sono previsti accumuli di circa 185mm sino all'alba di martedì su TORINO, di circa 200mm su MILANO, 220 su Como, di 190mm su Genova e di circa 60-70mm su Firenze e Venezia, giusto per fornirvi qualche dato.



Martedì 29 i fenomeni si andranno a localizzare su nord-est, regioni centrali e parte del meridione, specie del versante tirrenico, ma non avranno la stessa intensità, perchè nel frattempo le temperature saranno calate ovunque e perchè il vortice perderà vigore.



Qui la sommatoria dei fenomeni previsti sino alle 12 di martedì 29 agosto secondo il modello tedesco e del modello americano subito sotto: