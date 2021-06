SUPER CALDO: 40Â° a portata di mano su alcune regioni fino a mercoledi; vediamo quali...

Nuova puntata dell'alta pressione africana sull'Italia. Non sembra per fortuna durare molto, ma le prossime 48-72 ore si annunciano molto difficili soprattutto per il meridione, la Sicilia ed alcune aree del centro.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia nel primo pomeriggio di martedi 29 giugno:

Situazione critica al sud e sulla Sicilia con punte di 40-41°, 37-38° sul restante meridione specie nelle aree più distanti dalla linea di costa.

36° lungo il versante adriatico e sull'Emilia Romagna, 35° in Sardegna e 34° sulla pianura Lombarda. Sul resto d'Italia valori quasi ovunque superiori a 30°.

Queste invece sono le temperature previste per il primo pomeriggio di mercoledi 30 giugno:

Molto critica la situazione sulla Sicilia orientale, con punte di 44°; sul resto del sud valori compresi tra 36 e 38°; 35° sulla Sardegna, mentre al nord e sull'alto Tirreno si avrà una lieve discesa del valori termici.

Controlla anche tu le nostre mappe sempre aggiornate sul disagio da caldo in Italia per i prossimi 10 giorni: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/