SPERANZE di PIOGGIA per il nord? Forse dopo il 20, tuttavia...

Vi mostriamo subito una mappa che negli ultimi tempi è diventata merce rara, ovvero una previsione di PIOGGIA per il nord Italia.

Non stiamo ovviamente parlando di scadenze previsionali ragionevoli, ma questo è ciò che passa il convento. Finita l'ondata di freddo, inizia la lotta contro il solito anticiclone che tutto annienta e sminuzza...un'alta pressione che metterà nuovamente l'inverno in seria difficoltà sulla nostra Penisola.

La mappa, come scritto in alto, si riferisce allo scenario ufficiale del modello americano per la giornata di martedi 21 febbraio...praticamente nel puro fantameteo.

Dal punto di vista sinottico, si costruirebbe una depressione sulla Sardegna nella giornata medesima, la cui aria umida (freccia rossa) riuscirebbe a raggiungere anche il nord Italia con alcune benefiche piogge.

Si tratta ovviamente di una tendenza che presenta una bassa probabilità di realizzo...e non potrebbe essere altrimenti ad una simile distanza previsionale. Anche la media degli scenari del modello americano non mostra quasi nulla sul Mediterraneo centro-occidentale nel periodo medesimo, salvo una modesta ondulazione poco costruttiva.

Insomma, la pioggia per il settentrione è ancora lontana, ma ci auguriamo che il modello americano tracci almeno una via per avere maggiori possibilità di innaffiate specie laddove la siccità sta picchiando già duro.

