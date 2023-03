SICCITA': le ultime piogge/nevicate sono riuscite a migliorare la situazione?

Siamo arrivati al termine di una settimana che ha reso disponibili piogge e nevicate su diverse aree della nostra Penisola. In alcuni settori, i fenomeni sono stati anche intensi, sotto le spoglie di piogge intense e nevicate abbondanti. Tutta salute ed acqua che si immagazzina nelle falde idriche, in vista della stagione estiva che mai fallisce.

E' stato così per tutti? Purtroppo NO! Le mappe della siccità sono chiare a tal proposito e non lasciano spazio a slanci di ottimismo specie nelle aree dove la carenza di pioggia sta spopolando da quasi due anni.

Ecco la mappa della siccità ad 1 metro di profondità aggiornata ad oggi, venerdi 3 marzo:

MALE, anzi MALISSIMO per molti settori dell'Italia settentrionale. Possiamo affermare che la pioggia (e la neve) al nord abbiano riguardato solo l'Emilia Romagna, il basso Veneto e parte della Liguria (non tutta, perchè la fascia costiera è rimasta in sottovento e non ha praticamente avuto piogge). Bene anche la fascia delle Alpi Marittime e del basso Piemonte che ha avuto accumuli nevosi importanti.

MALISSIMO invece le restanti zone del settentrione, specie a nord del Po, dove la pioggia o la neve è stata insufficiente ad inumidire il terreno ad 1 metro di profondità. Tra l'alto Piemonte e l'alta Lombadia si evincono ancora aree con siccità grave o estrema, così come su gran parte del nord-est. Insomma, anche questa ondata di "maltempo" ha nuovamente snobbato gran parte dell'alta Italia, dove i problemi restano invariati su molte zone.

Una siccità moderata è altresì presente all'estremo sud, ma qui le piogge previste per il fine settimana dovrebbero far migliorare le cose.

