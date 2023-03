Meteo fine settimana: attenzione ancora al MALTEMPO su alcune regioni

Cosa bolle in pentola per il primo fine settimana della primavera meteorologica in Italia? La depressione che ha insistito per giorni tra la Sardegna e il Tirreno, si sposterà verso il meridione, attenuandosi. Sul resto d'Italia prenderanno invece piede condizioni di variabilità in un contesto termico abbastanza mite.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 4 marzo:

Ancora rovesci o temporali su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia settentrionale. Piovaschi anche sulla Sardegna e sul medio Adriatico, mentre sul resto d'Italia il sabato sarà soleggiato e con temperature in aumento specie al nord.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di domenica 5 marzo:

Al nord nuvolosità in aumento, ma con bassa probabilità di pioggia. Al centro tempo soleggiato a parte nubi sulla Sardegna occidentale associate a qualche piovasco nell'arco della giornata. Piovaschi e rovesci, seppure in via di attenuazione, saranno ancora presenti al sud, specie tra la Sicilia settentrionale e il sud della Calabria. Temperature nel complesso miti su tutte le regioni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località