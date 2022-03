Settimana dal sapore PRIMAVERILE, arrivano i primi 23°C, ecco dove

La prima settimana della primavera astronomica (iniziata domenica 20 marzo) regalerà le prime vere giornate primaverili su tutta Italia. È proprio l'anticiclone, in netto rinforzo su tutto il Mediterraneo centrale, il responsabile del miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la penisola e dell'aumento graduale ed efficace delle temperature.

L'impennata delle temperature arriverà tra mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: in questi giorni avremo cieli prevalentemente sereni e temperature tipiche di aprile, con picchi superiori ai 20°C da nord a sud. La giornata più mite della settimana sarà quella di venerdì 25, quando è probabile l'arrivo di temperature massime di 22-23°C in pianura Padana. I picchi più elevati potrebbero essere registrati tra basso Veneto, bassa Lombadia ed Emilia. Valori non molto diversi su Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Temperature fino a 20-21°C anche nelle aree interne di Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Queste le temperature previste venerdì:

Anche la giornata di sabato presenterà temperature molto simili o al limite inferiori di appena 1°C. Queste le temperature attese nel primo pomeriggio:

Da sabato sera le nubi aumenteranno su gran parte d'Italia e arriveranno anche le prime piogge di primavera sulle regioni tirreniche e le isole maggiori a causa di una perturbazione atlantica (ve ne abbiamo parlato ieri).

La giornata di domenica sarà certamente condizionata dalla nuvolosità e dalle piogge che coinvolgeranno tante località del centro e del sud.

Ciò significa che le temperature scenderanno in modo più consistente sull'Italia centrale e meridionale, mentre non subiranno grandi variazioni al nord.