Sarà un'ondata di caldo PASSEGGERA o DURATURA? Cosa dicono i modelli?

Dopo un lungo periodo variabile/instabile che ha prodotto molti temporali sull'Italia, l'estate prova a calare l'asso! I fenomeni verranno messi a tacere nel weekend e all'inizio della settimana prossima, in favore di una condizione meteorologica più stabile e calda da nord a sud.

Quanto calda? Al momento i modelli non contemplano temperature esageratamente elevate sullo Stivale, anche se il caldo si farà indubbiamente sentire.

Quanto durerà? E' una bella domanda! Al momento possiamo dare per certo che fino a martedi 15 giugno l'Italia resterà avvolta dall'alta pressione e dal bel tempo. Successivamente, l'azione di una saccatura da ovest potrebbe flettere il promontorio stabilizzante quantomeno al nord e su parte del centro, ma le modalità sono ancora in fase di studio.

Prendendo sabato 19 giugno come giornata campione, questa è la tesi della media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno:

Secondo la media degli scenari americana, il nord finirebbe tra le braccia dell'instabilità con temporali; al centro si apprezzerebbe invece una maggiore variabilità con qualche temporale nelle aree interne, mentre il sole e il caldo sarebbero di competenza del meridione e delle Isole.

La media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno la pensa invece in modo diverso:

Rispetto al modello americano, il promontorio stabilizzante risulterebbe più tonico ed in grado di inglobare non solo il sud, ma anche tutto il centro con sole e caldo. Solo le regioni settentrionali avrebbero un po' di variabilità, ma con temporali probabilmente relegati alle Alpi.

Due pesi, due misure per stabilire la durata di questa prima ondata di caldo stagionale in Italia. Chi avrà ragione? Tenendo conto che il modello canadese è più simile all'europeo, possiamo affermare che la tesi americana abbia meno possibilità di riuscita rispetto a quella europea: in altre parole, caldo e bel tempo più duraturo per tutti 60%, guasto al centro-nord 40%.

