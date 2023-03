SABATO apice della MITEZZA in Italia: quali regioni supereranno i 20°?

Di seguito, il quadro delle temperature a 1500 metri previste sulla verticale italica nel pomeriggio di domani, sabato 11 marzo:

Vi consigliamo di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo .

Cosa notiamo in questa cartina? Temperature a 1500 metri comprese tra + 10° e + 12° tra il nord-ovest, la Corsica, la Sardegna e la Sicilia occidentale. Si tratta di valori che solitamente si hanno a metà maggio. I valori tenderanno a decrescere andando verso levante fino ad arrivare ad una 0° in prossimità della Penisola Balcanica.

Quali saranno i riscontri di queste temperature in quota a livello del suolo? La seconda mappa mostra le temperature attese per sabato pomeriggio in Italia, attorno alle ore 15:

Alcune aree riusciranno a superare i 20°. Tra Piemonte e Lombardia occidentale complice il vento di caduta dalle Alpi si potranno toccare 20-21°, in qualche caso anche di più.

23° saranno possibili nel sud della Sardegna, 22° in prossimità del Catanese, in Sicilia, 20° nel Foggiano e sulla bassa Lucania. Sul resto d'Italia si notano comunque molte aree con termiche attorno a 16-18°.

Attenzione ancora al vento forte da nord-ovest specie sul Tirreno e le Isole, dove il mare sarà in cattive condizioni.

