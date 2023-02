Quale sarà il MOMENTO PIU FREDDO della settimana prossima?

Possiamo affermare che la prossima settimana sarà invernale per la maggior parte delle regioni italiane. Il freddo tuttavia sarà più intenso sull'Italia nella prima parte della settimana, segnatamente tra martedi 7 e mercoledi 8 febbraio.

A 1500 metri la massima intensità del freddo verrà raggiunta martedi mattina. Ecco la mappa che mostra le temperature alla quota suddetta alle ore 7 di martedì:

Come si evince da questa mappa, verrà colpito soprattutto il nord e il versante adriatico, anche se il freddo si farà sentire un po' ovunque.

-10° a 1500 metri sono attesi sulla verticale dell'Emilia Romagna; tra -9° e -8° le temperature alla medesima quota sulla Valpadana e lungo tutto il versante adriatico comprese le aree interne del centro. Leggermente più stemperato il freddo sul Tirreno ed ancora di più sulle due Isole Maggiori.

Il massimo del freddo al suolo si toccherà probabilmente 24 dopo, in quanto l'aria fredda tenderà a decantare al suolo stante il calo della ventilazione e la minore nuvolosità. Queste sono le temperature previste al suolo nella prima mattinata di mercoledi 8 febbraio, attorno alle ore 7:

Notiamo un festival di segni negativi da nord a sud! Fino a -10° sull'Appennino settentrionale e -7/-8° su quello centro-meridionale. Valori diffusamente negativi anche in Valpadana con picchi di freddo fino a -6/-7° sul Piemonte. Più miti le Isole dove le temperature non dovrebbero andare al di sotto dello zero se non in quota.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/luned-arriva-il-freddo-ecco-dove-potrebbe-piovere-o-nevicare/96286/