Lunedì arriva il FREDDO: ecco dove potrebbe PIOVERE o NEVICARE

Di seguito, le temperature previste a 1500 metri per le ore centrali di lunedi 6 febbraio, attorno alle ore 13:

Ecco la depressione posizionata poco ad ovest della Sardegna che attirerà verso di sè aria fredda dai quadranti orientali. Le temperature a 1500 metri subiranno un tracollo portandosi attorno a -9/-10° sul medio e basso versante adriatico, -8° sull'Emilia Romagna e -7° in Valpadana. L'aria fredda dilagherà su tutta la Penisola e tra martedi e mercoledi avremo l'apice di questa fase fredda.

La seconda mappa mostra il riscontro termico al suolo previsto per le ore centrali di lunedi 6 febbraio (ore 14 circa):

Tranne le due Isole Maggiori e limitate aree del Tirreno e del sud, avremo temperature massime quasi ovunque sotto i 10°, con punte al ribasso fino a -6° in prossimità dell'Appennino centrale. Valori molto bassi anche nelle aree interne della Puglia e della Lucania, in pieno giorno non si supereranno i 2-3°.

Poche le precipitazioni attese. Le vediamo nella sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 6 gennaio:

Al nord qualche fiocco di neve sul Piemonte al mattino fino a 200-250 metri, ma in attenuazione. Fiocchi di neve sempre in mattinata anche tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Calabria ionica sopra i 100-200 metri, ma possibili fino in pianura, ma si tratterà di fiocchi sporadici in via di attenuazione in giornata. Rovesci di pioggia sulla Sardegna, ma qui con neve solo oltre gli 800-1000 metri, per il resto precipitazioni assenti.

