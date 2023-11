Prima decade di dicembre al FREDDO? Ci sono buone possibilità!

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo una breve premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Prima decade di dicembre al freddo? Secondo l'ultimo aggiornamento del centro di calcolo ECMWF sembra che gran parte del continente europeo e l'Italia resteranno avvolti da una massa fredda per diverso tempo.

In particolare, la prima mappa mostra le anomalie termiche previste in Italia tra il 27 novembre e il 3 dicembre. Si consiglia sempre di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo:

Sull'Italia dovrebbe esserci un sotto media termico compreso tra i 4 ed i 6°. Notate inoltre la vastità del lago freddo che, oltre all'Italia, coinvolgerebbe gran parte del nostro Continente.

Se andiamo oltre ed arriviamo al 10 dicembre, queste sono le anomalie termiche estrapolate oggi dal medesimo centro di calcolo:

Ancora temperature più fredde del normale su buona parte d'Europa e sull'Italia. Da noi si evincono anomalie al ribasso comprese tra 2 e 4°.

Insomma, l'inverno sembra iniziare con il piede giusto! Vedremo se si tratterà della solita illusione oppure l'inizio di qualcosa di più concreto, dopo una serie interminabile di inverni anonimi.

