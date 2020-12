Ponte dell'Immacolata tra PIOGGE e NEVICATE sull'Italia

Il Mediterraneo e l'Italia restano bersaglio di correnti relativamente fredde di matrice nord atlantica che trasportano sistemi frontali in rapida sequenza. L'ultimo della serie sta agendo sull'Italia nella giornata odierna e tenderà lentamente ad evolvere verso levante entro la serata.

A seguire, il canale instabile dal nord Atlantico resterà aperto. Lunedi veicolerà un impulso instabile verso il centro-nord, mentre martedi 8 (Immacolata) avremo un transito frontale vero e proprio che ricoprirà gran parte del Paese.

La prima mappa mostra la nuova depressione che si scaverà sul Bel Paese nella giornata festiva dell'Immacolata e che sarà responsabile delle piogge e della neve a bassa quota al nord:

Notate il canale perturbato tra l'Europa centro-occidentale e l'Italia contornato da due zone di alta pressione: una in sede Russa e l'altra sul Vicino Atlantico.

Facciamo però un passo indietro, analizzando l'intera giornata di lunedi 7 dicembre secondo il modello americano:

Dicevamo di un tempo complessivamente instabile sull'Italia. "Instabile" è sinonimo di tempo "non affidabile" che può presentare anche schiarite, ma seguite da improvvisi annuvolamenti e precipitazioni.

Al nord andranno in scena rovesci nevosi oltre i 400-500 metri sulle Alpi, 600-700 metri sull'Appennino Ligure e settentrionale. Più in basso saranno possibili grandinate in seno al transito di un nocciolo gelido a 5000 metri con temperature attorno a -32°.

Rovesci sparsi anche sulla Sardegna e il Tirreno, più asciutto il tempo in Adriatico e all'estremo sud dove non dovrebbe piovere.

Un abbraccio di venti libecciali interverrà sui bacini centro-settentrionali, con moto ondoso in aumento. Temperature in calo specie al nord e al centro, stazionaria su valori miti al sud.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 8 dicembre:

Il quadro sarà ancora più critico. La pioggia risparmierà solo il medio-basso Adriatico e le estreme regioni meridionali. Altrove il tempo sarà perturbato.

In particolare la NEVE che cadrà al nord anche a bassa quota, 300-500 metri con qualche fiocco forse in pianura. Tra i 700 e i 1000 metri la quota neve sull'Appennino centro-settentrionale. Attenzione ai rovesci molto forti che impegneranno il basso Lazio, le aree interne dell'Abruzzo e la Campania.

Freddo al nord e su parte del centro, mite al sud, venti forti ovunque e mari in cattive condizioni.

