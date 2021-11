Pochi giorni di Sole, ad INIZIO SETTIMANA maltempo e neve?

Il maltempo concederà una tregua all'Italia nell'ultima parte della settimana, una tregua decisamente benvenuta in molte località dell'estremo sud che hanno fatto i conti con temporali estremi ed una serie storica di tornado (leggi approfondimenti).

Gli ultimi fenomeni si esauriranno tra giovedì e le primissime ore di venerdì, dopodiché l'alta pressione avrà il via libera nel Mediterraneo.

L'anticiclone delle Azzorre si espanderà rapidamente su tutta l'Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale, riuscendo a ripristinare la pressione anche nei pressi della Sardegna dove da oltre due settimane si è instaurata la lacuna barica responsabile di tanto maltempo. Di seguito le piogge attese fino a venerdì:

Il week-end si preannuncia stabile e soleggiato su quasi tutta Italia, eccezion fatta per le nubi basse, le foschie e le nebbie tipiche del periodo durante le fasi anticicloniche. Saranno le valli, la pianura Padana e le coste tirreniche le maggiori indiziate ad ospitare i tipici cieli grigi e uggiosi causati da nubi basse e nebbie, specie di notte e le primissime ore del mattino.

Il bel tempo, tuttavia, sarà molto breve! Da lunedì è atteso un nuovo graduale peggioramento del tempo ad opera di un'irruzione fredda che coinvolgerà principalmente l'Europa centrale e si dirigerà sulla penisola iberica. La nostra penisola subirà, quasi indirettamente, gli effetti di questa perturbazione tra lunedì e martedì.

Con l'inizio della prossima settimana le nubi aumenteranno da nord a sud e nel frattempo arriveranno anche piogge sparse specie al centro e al Nordovest. Contemporaneamente scenderanno le temperature in modo marcato su tutto il nord grazie all'afflusso di aria più fredda dal centro Europa: ciò permetterà l'arrivo di fiocchi di neve sulle Alpi fin sui 1200-1300 metri di quota, con qualche bianca sorpresa anche più in basso sulle Alpi occidentali.

Martedì 23 nubi e piogge persisteranno sul Nordovest e al centro, ma si tratterà di fenomeni piuttosto irregolari e non molto intensi. Qualche isolato temporale o forte rovescio potrebbe affacciarsi nuovamente sui settori ionici, ma si tratta di una previsione che richiederà conferme nei prossimi aggiornamenti.

Senza dubbio questo peggioramento sarà solo il preludio ad un nuovo intenso guasto in vista a metà prossima settimana, di cui abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo.

Fredde novità per fine novembre? Leggi qui >>>