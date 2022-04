PASQUETTA si ripete: rischio FREDDO anomalo e MALTEMPO?

Ad un risveglio relativamente freddo da nord a sud, per effetto degli strascichi freddi del week-end appena passato, seguirà una settimana nettamente più mite e gradevole da nord a sud. L'anticiclone, infatti, è in rinforzo su tutto il Mediterraneo e sarà portatore di temperature tipiche della tarda primavera in ogni angolo d'Italia.

Il tutto sarà accentuato dalla risalita di correnti più tiepide nordafricane tra mercoledì e e venerdì, a causa dell'approfondimento di una depressione nel Mediterraneo occidentale che, ormai possiamo confermarlo, non impensierirà lo Stivale.

Il bel tempo e la mitezza ci faranno compagnia almeno fino a sabato, insomme fino alla vigilia di Pasqua. Nel prosieguo, proprio tra i giorni di Pasqua e Pasquetta, sembra profilarsi un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche condiviso da tutti i principali modelli matematici.

L'alta pressione potrebbe pian piano ritirarsi per effetto di un vasto nucleo freddo in discesa dal nordest Europa, secondo uno schema barico tipico del pieno dell'inverno!

Un promontorio d'alta pressione potrebbe incunearsi sin verso Gran Bretagna, Svezia e Norvegia, favorendo la discesa di un nucleo artico verso i Balcani ed il Mediterraneo. Con l'arrivo del freddo dell'est nel cuore di aprile potremmo assistere ad una spiccata instabilità specie nelle ore pomeridiane a causa del soleggiamento diurno sempre più pronunciato. I contrasti termici, pertanto, diverrebbero molto accesi e sfocerebbero in acquazzoni e temporali (vedi qui l'approfondimento per Pasqua).

La giornata più fredda rischia di essere quella di Pasquetta: le medie degli scenari dei principali modelli (GFS ed ECMWF) concordano con l'arrivo di aria più fredda da nord-est nel corso di lunedì 18 aprile, che andrebbe a sollecitare molta instabilità sui settori del centro e del sud. Tuttavia, trovandoci nel pieno della primavera come descritto nel paragrafo precedente, sarebbe facile imbattersi in temporali e rovesci improvvisi anche al nord e in montagna. Quel che più sarebbe certo è la presenza di temperature piuttosto basse, anche in presenza del Sole. Il freddo si farebbe sentire su tutto il lato adriatico ed il sud, con massime difficilmente superiori ai 12-14°C con Sole pieno. In presenza di nubi, rovesci o temporali le temperature sarebbero nettamente più basse, anche in pianura.

Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti al fine di inquadrare in modo più chiaro la previsione per Pasquetta, giorno certamente atteso (specie dopo le ultime vissute in pandemia) per godersi una gita fuori porta.