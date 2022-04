PASQUETTA da dimenticare per alcune regioni...

Il tempo per Pasqua lo abbiamo affrontato in questo articolo, ma cosa ci riserverà la Pasquetta? Siamo spesso abituati, soprattutto nell'ultimo decennio, a fare i conti con giorni di Pasquetta instabili, freddi e ventosi, quasi a voler rovinare intenzionalmente le nostre scampagnate.

Purtroppo sembra che anche quest'anno sarà così per alcune regioni italiane: ci riferiamo in particolare alle regioni del medio-basso Adriatico e del sud, che risentiranno in modo piuttosto evidente di una massa d'aria fredda proveniente dai Balcani sin dal giorno di Pasqua.

Fortunatamente i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su gran parte d'Italia per tutta la giornata di Pasquetta, quindi l'ipotesi della pioggia sta pian piano tramontando.

Discorso diverso per le basse temperature ed il vento, che andranno certamente a condizionare la Pasquetta su Abruzzo, Molise, Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia settentrionale.

Su queste regioni avremo venti sostenuti di maestrale e temperature relativamente basse per il periodo, anche in presenza del Sole. Le massime, infatti, potrebbero essere comprese tra i 10 e i 15°C in pianura e sulle coste, non propriamente temperature da piena primavera. Insomma non proprio le condizioni ideali per una scampagnata, una grigliata o un pic-nic all'aperto.

Andrà meglio al nord, su Sardegna, pianura Padana e sulla Sicilia meridionale dove i termometri segneranno temperature tra i 18 e 22°C ed il vento sarà nettamente più debole o addirittura assente. Ecco le massime previste a Pasquetta:

Nella notte di Pasquetta, invece, il freddo riuscirà ad insediarsi su tutta Italia e ci risveglieremo con temperature invernali da nord a sud. Ecco le minime previste a Pasquetta: