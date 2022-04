METEO: periodo di PASQUA con DISTURBI, vediamo dove

La rotazione delle correnti dai quadranti nord-orientali che avverrà sull'Italia ad iniziare da sabato 16 aprile, oltre ad imporre un calo delle temperature, determinerà qualche fenomeno sparso che nella giornata di Pasqua colpirà maggiormente il meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per sabato 16 aprile:

Si partirà con una bella giornata ovunque. Nel pomeriggio inizierà a travasare aria più fresca da nord-est al settentrione e su parte del centro che potrebbe accendere qualche rovescio tra il Veneto, la Lombardia e il Piemonte tra il pomeriggio e la serata. Qualche piovasco è atteso sul Lazio, mentre rovesci più consistenti bagneranno la Sicilia e la Calabria. Sul resto d'Italia tempo soleggiato, ma con qualche grado in meno.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese per la giornata di Pasqua in Italia:

Il modello mostra rovesci e temporali anche di discreta fattura tra la Sicilia centro-orientale, la Calabria e il settore ionico. Piovaschi sparsi interverranno anche sul restante meridione e in Abruzzo. Qualche residuo piovasco sarà presente al mattino anche sul Piemonte occidentale, ma in via di attenuazione. Per il resto bel tempo, ma clima piu fresco per venti da nord-est.

Infine, la giornata di PASQUETTA sarà nel complesso stabile su tutta l'Italia:

Ancora qualche piovasco legato ad una residua circolazione da nord potrebbe interessare la Sicilia settentrionale, la Calabria e la Puglia. Su tutte le altre regioni tempo stabile, con temperature gradevoli e vento in attenuazione.

