Parentesi instabile troppo breve, altra avvezione mite TROPICALE in settimana!

L'imminente ondata di maltempo di stampo atlantico, ricca di piogge e nevicate, attraverserà la penisola nell'arco di 72 ore apportando un discreto peggioramento di stampo tardo-autunnale (leggi qui maggiori approfondimenti).

Tuttavia non possiamo considerarlo un punto di svolta ma più facilmente un fuoco di paglia: dopo le piogge e le nevicate in montagna è ormai certo un sensibile rinforzo dell'anticiclone su tutto il Mediterraneo a causa della nuova accelerazione del vortice polare. Il rinforzo dei venti polari tra nord America e nord Europa obbligherà l'anticiclone azzorriano a piegarsi sull'Italia e a trascinare aria mite sub-tropicale marittima verso le nostre regioni, come si evince dalla mappa previsionale di GFS:

Insomma ci ritroveremo nuovamente nelle solite condizioni di questo anomalo inverno, con temperature sopra le medie (specie in montagna) e stabilità.

Quando avverrà tutto questo? Da mercoledì l'anticiclone inizierà a sovrastare il nord e da giovedì anche le regioni centrali, mentre da venerdì fino al termine della settimana avvolgerà tutta Italia.

Le temperature torneranno a salire nettamente da nord a sud per un fine settimana a tratti primaverile non solo in pianura ma anche in montagna. Questa nuova avvezione mite tropicale marittima rischia di vanificare l'ondata di maltempo in atto, la prima dopo due mesi di siccità e assenza di neve sulle Alpi.

Tra venerdì 18 e domenica 20 vivremo un periodo primaverile su quasi tutta Italia, in particolare al centro e al sud. Le temperature massime, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, potrebbero raggiungere i 22-23°C in tante località del centro e del sud, specie su Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria. Eloquenti i valori massimi previsti dal nostro modello per sabato 19 febbraio:

Parliamo di temperature fino a 10°C sopra le medie del periodo. Leggermente più fresco al nord grazie ad infiltrazioni atlantiche, che però non daranno luogo a instabilità di rilievo.