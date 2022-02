METEO: scatta l'ora della PIOGGIA e della NEVE al nord!

Questa mattina vi mostriamo il lento incedere della perturbazione verso levante con le ultime immagini satellitari in movimento:

Ecco a voi, la seconda perturbazione organizzata di tutto l'inverno (la prima risale al giorno dell'Immacolata). Sta dando già pioviggini su alcune aree della Liguria e nelle prossime ore tenderà ad invadere tutto il settentrione con il massimo dei fenomeni previsto per la serata.

Si tratterà dell'unica perturbazione di febbraio in quanto al suo seguito tutto tenderà a chiudersi e ci infileremo nuovamente nel tunnel dell'alta pressione. Speriamo quindi che questo fronte elargisca più pioggia e piu neve possibile laddove è necessaria.

La mappa mostra la sommatoria delle piogge e delle nevicate attese fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 15 febbraio:

Al mattino e nel primo pomeriggio avremo precipitazioni sparse ed irregolari al nord e sulla Toscana, con quota neve variabile tra 800 e 1000 metri.

Tra il tardo pomeriggio, la sera e la successiva notte peggioramento più incisivo su tutto il nord ed il Tirreno. Neve a bassissima quota, se non in pianura, su basso Piemonte, bassa Lombardia, Piacentino e Reggiano, fino ai fondovalle sull'Appennino Ligure centro-occidentale.

Sulle Alpi quota neve in aumento andando da ponente verso levante, mentre sull'Appennino settentrionale solo oltre gli 800-1000 metri. Rovesci in arrivo tra pomeriggio e sera su Sardegna, Lazio, Umbria occidentale e Campania, ancora in attesa le altre regioni.

Ventilazione in progressivo rinforzo, mari in cattive condizioni e temperature in calo segnatamente al nord nell'arco della giornata.

Nella mattinata di domani, martedi 15 febbraio, migliorerà il tempo sul nord-ovest, ancora piogge al nord-est e al centro con neve fino a 600 metri su Alpi e 800 metri sull'Appennino settentrionale. Rotazione dei venti a nord-ovest e temperature in calo anche sul resto d'Italia.

