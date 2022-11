Ottobre 2022 troppo caldo! Laricchia: "è il secondo più caldo di sempre in Italia, per il nord è RECORD"

Sono stati ufficialmente pubblicati i preziosissimi dati del CNR riguardo le anomalie di temperatura che hanno contraddistinto il mese di ottobre, uno dei più caldi di sempre non solo all'apparenza ma anche nei fatti.

La costante persistenza dell'anticiclone africano nel Mediterraneo (e su gran parte d'Europa) ha favorito giornate fin troppo stabili ed eccezionalmente calde, tanto da sfiorare temperature massime tipiche del periodo estivo su diverse regioni. "Per l'Italia si tratta del secondo ottobre più caldo degli ultimi due secoli" afferma l'esperto tecnico meteorologo Raffaele Laricchia, intervenuto per commentare i dati emessi dal CNR.

"La media delle temperature registrate in Italia durante il mese di ottobre si attesta a ben +2.08°C sulla media trentennale 1991-2020, divenendo così il secondo mese di ottobre più caldo di sempre", conferma Laricchia.

"Al primo posto c'è l'ottobre 2001, che raggiunse un'anomalia nazionale di ben +2.13°C"

Dai dati emerge una netta differenza di anomalie tra nord e sud, è così? " In effetti se entriamo ulteriormente nel dettaglio possiamo notare una clamorosa anomalia di ben +3.18°C al nord rispetto alla media trentennale. Si tratta di un vero e proprio record da quando esistono le rilevazioni, e questo pone il mese di ottobre come il più caldo di sempre sulle regioni settentrionali. La media nazionale ha risentito delle medie del centro e del sud, le quali sono rispettivamente di +1.62 e +1.36 °C rispetto alle medie trentennali.

Per il centro Italia è risultato il quarto ottobre più caldo di sempre, mentre per il sud il quinto. La media nazionale di +2.08 pone, dunque, il mese di ottobre sul podio dei più caldi".