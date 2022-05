Ondata di CALDO in settimana, oltre 30 GRADI su alcune regioni da venerdì

Il primo caldo estivo è pronto ad invadere l'Italia, o più precisamente alcune regioni soprattutto al nord. Un vasto campo di alta pressione azzorriano è in rapida espansione verso est e i suoi effetti sono già evidenti da nord a sud dove splende diffusamente il Sole.

Tuttavia l'aria non è ancora fortemente stabile sulle regioni meridionali: tra oggi e mercoledì sarà facile imbattersi in acquazzoni e temporali pomeridiani specie in collina e in montagna. Ben più stabile il tempo al nord, dove eccetto rari fenomeni montani avremo a che fare con Sole e temperature sempre più alte.

Già da mercoledì registreremo le prime temperature di 27-29°C in pianura Padana, ma il caldo anomalo entrerà nel vivo a partire da venerdì e probabilmente fino ad inizio prossima settimana! Saranno giorni piuttosto caldi per il mese di maggio, con picchi di 31 o addirittura 32°C su bassa Lombardia, basso Veneto, Emilia. Temperature fino a 27-30°C nelle aree interne del centro e del sud, seppur molto più sporadicamente rispetto al nord.

Le massime previste nei giorni di giovedì e venerdì:

Le massime previste nei giorni di sabato e domenica, con picchi di 32°C in pianura Padana:

Il fine settimana si prospetta molto caldo su tutto il nord, nonostante la presenza di aria più instabile e fresca in alta quota (già accennata ieri in questo articolo). Anzi, il forte divario di temperatura tra il suolo e l'alta quota sarà determinante per lo sviluppo di temporali localmente molto forti dapprima sulle Alpi e a seguire anche in pianura Padana (sia sabato che domenica).