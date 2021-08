Nuovo RUGGITO del SUPER CALDO nel week-end: ecco le temperature previste!

La nostra Penisola si prepara a subire un nuovo attacco dell'anticiclone africano che ormai da anni ha spodestato l'anticiclone delle Azzorre, figura estiva nettamente più gentile che imperava nelle estati del passato.

Non arriveremo alle punte termiche della settimana scorsa, ma il caldo si farà indubbiamente sentire da nord a sud. Quanto potrà durare? Le analisi da questo punto di vista sono incerte, ma sembra che al meridione e sulle Isole la calura potrebbe mettere radici fino a metà della settimana prossima, mentre il nord dovrebbe liberarsene prima.

La prima mappa mostra l'anticiclone africano in rimonta sull'Italia nella giornata di domenica 22 agosto:

L'anticiclone delle Azzorre fa quasi tenerezza, umiliato dalla forza del collega africano che come un falco si impossesserà nuovamente dell'Italia. Le perturbazioni atlantiche scorrono ancora molto a nord e per il momento non hanno intenzione di varcare le Alpi per portare la tanto sospirata pioggia dal Po verso sud.

Che temperature raggiungeremo in Italia? La seconda mappa mostra le temperature attese al suolo alle ore 14 di sabato 21 agosto. Si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

Punte di 36° nelle zone interne della Sardegna, 35° tra Emilia Romagna, basso Veneto, zone interne della Toscana e del Lazio, unitamente al Foggiano e alla Sicilia interna. Altrove valori quasi ovunque sopra i 30° tranne poche eccezioni.

Queste invece sono le temperature previste in Italia alle ore 14 di domenica 22 agosto.

Riecco i 38° nelle zone interne della Sardegna e sull'Emilia Romagna; 37° sulla Lucania e 36° tra Toscana, Lazio, Campania e Salento. Altrove temperature quasi ovunque sopra i 30° con tassi di umidità in aumento...insomma, si tornerà a soffrire il caldo da nord a sud.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ad-agosto-il-cielo-ci-sorprende-vediamo-come-/91403/