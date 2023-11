Non solo maltempo e freddo: ritorna anche il TEPORE su diverse regioni

Sarà una settimana dinamica e turbolenta, con situazioni meteorologiche molto diverse tra loro. Il maltempo è assicurato, soprattutto tra giovedì, venerdì e sabato quando scorrerà l'ennesima perturbazione atlantica che rischia anche di regalare le prime nevicate a quote collinari su diversi territori del nord (ve ne abbiamo parlato qui).

Ma a quanto pare non ci sarà solo maltempo! La perturbazione appena menzionata sarà responsabile di un deciso richiamo tiepido su mezza Italia, proprio tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre. I venti di libeccio si intensificheranno nettamente su tutto il centro, il sud e le isole maggiori, traghettando in men che non si dica masse d'aria più tiepide provenienti dal nord Africa.

Questa avvezione tiepida causerà inevitabilmente un aumento delle temperature su tutto il centro e il sud, tanto da portare la colonnina di mercurio oltre le medie del periodo. Ma sia chiaro: l'aumento delle temperature NON riguarderà il nord! Anzi, il divario termico sarà nettissimo tra nord e resto d'Italia: le temperature saranno pienamente invernali sia giovedì che venerdì grazie alla tenace resistenza di strati freddi nei medio-bassi strati. Saranno proprio loro a favorire l'arrivo della neve a quote collinari e sporadicamente anche più in basso al nordovest.

L'aumento termico sarà evidente già da giovedì soprattutto sulle isole maggiori. Le massime potrebbero raggiungere localmente i 20-21°C sulle due isole. Punte di 16-17°C su Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo.

Il mese di dicembre esordirà addirittura con temperature ancor più alte su tutto il sud. I venti di libeccio porteranno la colonnina di mercurio fino a 21-22°C in Sicilia (localmente anche qualcosa in più su palermitano e messinese). Punte di 19-20°C su Puglia, metapontino, Calabria, Molise, Abruzzo.

Da sabato le temperature dovrebbero pian piano scendere anche sul centro e sul meridione grazie all'avanzata dei venti più freschi nord-occidentali.