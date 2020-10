Netto rialzo termico dalla prossima settimana, con rischio forti piogge al nord

Nel fine settimana la circolazione d'aria fresca che ci sta interessando in questi giorni, sarà destinata ad attenuarsi gradualmente, concedendo una tregua temporanea al maltempo. Sarà un fine settimana che vedrà un'attenuazione delle nubi ma senza una "remissione" completa delle condizioni atmosferiche su tutto lo stivale, infatti alle quote superiori insisterà una modesta circolazione ciclonica foriera ancora di qualche annuvolamento a tratti compatto sul medio e basso versante tirrenico, con qualche piovasco non escluso ancora su Lazio, Campania e Calabria. Nel weekend le temperature accenneranno una lieve ripresa, anticipando un cambio più importante di circolazione a partire dalla prossima settimana.

In terza decade ottobrina, sperimenteremo infatti un'importante cambiamento della circolazione atmosferica su ampia scala europea, con lo sviluppo di una nuova circolazione di bassa pressione che andrà a stabilire il proprio perno a cavallo tra l'oceano Atlantico e le coste occidentali europee. Giocoforza ci sarà un cambio radicale anche nella direzione di provenienza delle correnti sull'Europa, con una circolazione non più settentrionale ma sud-occidentale, accompagnata dallo sviluppo di un flusso d'aria molto mite in direzione del Mediterraneo. Analisi in quota del modello europeo riferita a martedì 20 ottobre: