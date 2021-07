Modelli CONCORDI: forti TEMPORALI in arrivo la settimana prossima!

Dopo molte peripezie modellistiche, è arrivata la piena concordanza su un grosso guasto del tempo che potrebbe verificarsi a metà della settimana prossima in Italia...indicativamente a partire da martedi 13 luglio.

Questa volta non saranno solo le regioni settentrionali a sperimentare fenomeni temporaleschi anche intensi. Lampi e tuoni potrebbero comodamente spingersi anche al centro e forse su alcune aree del meridione.

Dicevamo di una completa collimazione modellistica circa l'evento sopra citato. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra martedi 13 e mercoledi 14 luglio secondo il modello europeo:

La goccia fredda questa volta penetrerà come una lama nel burro sull'Italia, stazionando in loco per alcuni giorni. Notate l'alta pressione delle Azzorre in rimonta sul vicino Atlantico e l'anticiclone africano messo a sedere e ripiegato nei propri territori di origine.

Una mappa del genere garantirebbe temporali a tappeto su tutto il centro-nord associati a temperature in calo; qualche fenomeno potrebbe spingersi anche al meridione dove comunque non farà caldo.

Gli altri due modelli, ovvero il modello americano e canadese, risultano praticamente sovrapponibili all'europeo con pochissime differenze. Ecco l'americano...

...e il "collega" canadese sempre per il medesimo periodo, ovvero la notte tra martedi 13 e mercoledi 14 luglio:

Non è cosa frequente avere tutti e 3 i modelli concordi a 4-5 giorni di distanza dall'evento, che non sono di certo pochi. Continuate però a seguirci...

