Meteo WEEK-END: poche piogge, inizia la nuova IMPENNATA delle temperature

L'ottobrata che da diversi giorni sta avvolgendo l'Italia si trova davanti a un bivio: al nord tenderà gradualmente a smorzarsi grazie all'inserimento di infiltrazioni umide atlantiche, mentre al sud tenderà addirittura a intensificarsi a partire dal fine settimana.

La corrente a getto nord Atlantica imprimerà una spinta verso est all'anticiclone africano a partire da venerdì, costringendolo a radicarsi con efficacia su gran parte del centro e del sud Italia. In questo modo è fisiologico un ulteriore netto aumento delle temperature su gran parte del centro, del sud e delle isole maggiori nel periodo compreso tra sabato 22 e martedì 25.

Come già discusso in questo articolo è ormai altamente probabile il ritorno di temperature simil-estive per buona parte del territorio, in particolare sulle isole maggiori e sul basso Adriatico. Meno caldo invece al nord, dove da venerdì potremo rispolverare gli ombrelli per l'arrivo di piogge sparse e qualche forte rovescio. I fenomeni, tuttavia, saranno molto più isolati tra sabato e domenica, per poi ripresentarsi in modo più diffuso e incisivo nei primi giorni della prossima settimana.

Ma vediamo il tempo del week-end nel dettaglio:

SABATO 23 OTTOBRE - Nubi e piogge sparse al nord, specie sul nordest mentre avanzerà un momentaneo miglioramento al nordovest. Nubi anche su Toscana, Umbria e Marche ma con fenomeni isolati. Stabile altrove e temperature in aumento a partire da Sardegna e Sicilia.

DOMENICA 24 OTTOBRE: Cieli nuvolosi al nordovest con fenomeni isolati, concentrati su alto Piemonte e Liguria centrale (con rischio di isolati forti rovesci). Cieli poco nuvolosi al nordest e al centro. Stabile e soleggiato al sud con ulteriore aumento termico. Picchi di 30-32°C in Sardegna, fino a 28°C sul resto del Meridione.