Meteo 7 giorni: torneranno le piogge, ma anche CALDO fuori stagione!

La circolazione delle masse d'aria a breve cambierà sull'Europa meridionale, portando effetti decisamente marcati anche sul territorio italiano. Come già preannunciato in questo articolo, l'Italia si dividerà in due nei prossimi giorni, in particolare da venerdì.

Le regioni del nord e a sprazzi quelle centrali faranno i conti con nubi, piogge e rovesci grazie all'invadenza delle correnti atlantiche.

Le regioni del sud se la vedranno con l'anticiclone africano ancora a lungo, probabilmente fino a metà della prossima settimana. Insomma è facile aspettarsi condizioni meteorologiche totalmente opposte tra nord e sud.

Sul settentrione a partire da venerdì prevarranno giornate più grigie e a tratti piovose, mentre al sud respireremo aria praticamente estiva nelle ore diurne! Le massime potranno addirittura superare i 28-30°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise. Il caldo potrebbe estendersi anche su Lazio e Abruzzo, al netto della nuvolosità in aumento. I giorni più caldi saranno quelli tra domenica 23 e martedì 25.

Al nord le piogge si presenteranno a più riprese a partire da venerdì, risultando più abbondanti a ridosso dei monti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 18 ottobre: anticiclone africano disteso su tutta Italia, stabile e temperature in aumento oltre le medie.

Mercoledì 19 ottobre: prosegue la fase stabile, anticiclone su tutta Italia. Un po' di nubi basse in arrivo sulle coste tirreniche e al nord, ma in un contesto particolarmente mite.

Giovedì 20 ottobre: stabile su tutta Italia, dalla sera nubi in aumento al nord e prime deboli piogge al nordovest. Temperature stazionarie.

Venerdì 21 ottobre: piogge e rovesci sparsi al nord Italia, specie sulle Alpi e in Liguria centro-orientale. Nubi in aumento al centro, stabile e soleggiato al sud con clima molto mite.

Sabato 22 ottobre: piogge al nordest, fenomeni in estensione anche al centro Italia. Stabile e caldo in aumento al sud.

Domenica 23 ottobre: momentanea pausa al nord, stabile al centro e al sud con temperature in ulteriore aumento. Caldo anomalo per le isole maggiori.

Lunedì 24 ottobre: nuovo peggioramento al nord con piogge e rovesci. Nubi al centro, stabile e caldo anomalo al sud.

Martedì 25 ottobre: caldo anomalo al sud con picchi di 30-31°C. Nubi e instabilità al nord e medio-alto Tirreno.

