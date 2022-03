Meteo WEEK-END, depressione atlantica e tanto MALTEMPO in arrivo?

Mentre freddo, piogge e nevicate continuano ad interessare le regioni del sud e del basso Adriatico, il resto d'Italia fa i conti con una prolungata fase stabile e siccitosa. Un piccolo cambiamento sembra profilarsi nel corso del fine settimana, grazie all'intrusione di aria umida e instabile dall'Atlantico, fondamentale per l'arrivo delle piogge sui settori settentrionali e tirrenici dell'Italia.

L'alta pressione, dunque, potrebbe vacillare con convinzione tra sabato e domenica, favorendo l'ingresso di una perturbazione atlantica ricca di nubi e instabilità. Tale perturbazione andrà a scorrere su aria nettamente più fredda che, nel frattempo, continuerà a stazionare tra l'Italia e i Balcani.

Questa ipotesi è sostenuta dal modello matematico GFS e dalla sua media degli scenari, mentre il modello ECMWF propone ancora la presenza di un ingombrante anticiclone che cancellerebbe ogni ipotesi piovosa da buona parte d'Italia.

GFS) mostra l'intrusione di una depressione organizzata tra sabato e domenica, proveniente dal Mediterraneo occidentale. Questo vortice potrebbe interessare principalmente le regioni del centro e del sud, con piogge diffuse ed anche temporali localmente intensi. Tanta neve, in tal caso, per l'Appennino fino a quote collinari grazie alla resistenza di temperature basse.

Il maltempo potrebbe coinvolgere, marginalmente, anche il nord favorendo anche il ritorno della neve a bassa quota. Ve ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo.

Eloquenti le piogge previste fino al termine della settimana. Gli accumuli più importanti in Sardegna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia. Fenomeni che fanno la loro comparsa anche al nord: