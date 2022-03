MALTEMPO: NEVE a bassa quota al nord nel fine settimana? L'ipotesi del MODELLO AMERICANO

L'inverno non ci sta a mollare la presa sull'Italia. Nel prossimo fine settimana il modello americano mostra una confluenza tra l'aria fredda di matrice continentale ed aria più umida in arrivo dall'Atlantico. In questo frangente, l'aria fredda potrebbe interessare più direttamente le regioni settentrionali, meno il resto d'Italia dove però avremo piogge anche abbastanza consistenti.

La medesima previsione è supportata anche dal modello canadese, meno invece dall'europeo che mostra una maggiore reticenza dei fenomeni a muoversi verso levante.

La prima mappa mostra il quadro delle precipitazioni previste in Italia nella giornata di sabato 12 marzo secondo il modello americano.

Al momento non sono escluse spruzzate di neve a quote molto basse (200-300 metri) sul nord-ovest, oltre alle Alpi orientali. 400-600 metri la quota neve al momento prevista per l'Appennino centro-settentrionale. Rovesci anche intensi in arrivo sulla Sardegna e le estreme regioni meridionali, qui in un contesto più mite.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni, sempre secondo il modello americano, valida per domenica 13 marzo:

Maltempo con piogge e rovesci tra la Sardegna orientale e le estreme regioni meridionali dove saranno possibili anche temporali. Spruzzate di neve sui rilievi del nord e l'Appennino settentrionale sopra i 200-300 metri, ma in via di attenuazione; 600-800 metri la quota neve sull'Appennini centrale.

Come anticipato, questo peggioramento ha bisogno ancora di conferme; per il momento lo riteniamo probabile al 55%. Nei prossimi giorni faremo il punto in base alle prossime uscite dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località