METEO tendenza: che guasto la prossima settimana!

Le mappe seguitano a disegnare condizioni atmosferiche votate al maltempo all'inizio della terza decade di settembre , anche se alcuni modelli calcano decisamente la mano ed altri invece restano più sul vago.



E' evidente però che la ferita potrebbe essere di quelle che lasciano cicatrici importanti e che ci potrebbero traghettare direttamente in autunno; che poi autunno possa anche significare "ottobrate" e mitezza, questo ci sta, ma significa anche archiviare definitivamente la pratica estiva a tutti gli effetti.



L'estate settembrina è ormai un classico, se dura oltre però espone la Penisola a successivi rischi di episodi alluvionali legati al mare eccessivamente caldo.



Ecco le due mappe che fotografano meglio il potenziale guasto della prossima settimana, sono entrambe previste per martedì 21 settembre e inquadrano il vortice che si insinua sull'Italia in modo netto, dispensando maltempo:

Affidabilità? Il guasto sembra probabile al 70% al nord e al centro, al 30% al sud, che invece rimarrebbe in parte protetto dalla cintura anticiclonica subtropicale; la previsione però è ancora un cantiere aperto, seguite gli aggiornamenti!