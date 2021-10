METEO: NOVEMBRE riporterà le piogge al nord e sull'alto Tirreno; finzione o realtà?

Siamo in un periodo di NINA, il contrario del NINO; le acque dell'Oceano Pacifico centrale sono più fredde del normale. La statistica dice che quando si incorre in questi episodi, i mesi di settembre e ottobre sono in genere scarsamente piovosi sulle regioni settentrionali, mentre novembre solitamente si riscatta proponendo piogge di un certo peso che riescono a sforare verso il medio e alto Tirreno.

Sarà così anche quest'anno? Beh, se ci fidiamo delle medie dei due principali elaborati della rete, ovvero il modello americano ed europeo, si nota la dipartita dell'alta pressione sull'Europa occidentale nei primi giorni del nuovo mese, in favore di una situazione più depressionaria in loco, foriera di correnti umide sud-occidentali per la nostra Penisola. In altre parole, piogge in arrivo al nord e sul Tirreno in un contesto mite.

La prima mappa è la media degli scenari del modello europeo valida per lunedi 1 novembre:

E' evidente il calo della pressione su tutto lo scacchiere occidentale dell'Europa e la creazione di un'ampia saccatura che metterà correnti umide da sud-ovest sull'Italia. In altre parole, pioggia in vista per il nord e l'alto-medio Tirreno, nonchè per la Sardegna, il tutto in un contesto mite e umido.

La media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno, ovvero lunedi 1 novembre, è praticamente sovrapponibile alla media europea:

L'alta pressione delle Azzorre dovrebbe smettere di spingere, in favore di una configurazione depressionaria su tutta l'Europa centro-occidentale, Italia compresa. Anche in questo caso, la previsione di piogge al nord e sul medio-alto Tirreno sembra essere scontata.

Vi ricordiamo che si tratta di tendenze e non di previsioni. Nei prossimi giorni cercheremo di affinare (se è possibile) questa tendenza che appare già da qualche giorno sugli elaborati a lunga scadenza. Continuate quindi a seguirci!

