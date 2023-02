Meteo: le PIOGGE attese sull'Italia fino a SABATO 25 FEBBRAIO

Prima dell'arrivo del maltempo e del freddo che sarà presente sull'Italia ad iniziare dalla giornata di domenica 26 febbraio (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-maltempo-di-domenica-26-febbraio-le-prospettive-del-modello-americano-canadese-ed-europeo-/96563/), la nostra Penisola verrà interessata da infiltrazioni di aria umida da ovest che oltre a determinare molta nuvolosità, faranno cadere dal cielo anche un po' di pioggia.

La mappa in questione è elaborata dal modello europeo e mostra i quantitativi di pioggia in millimetri attesi sull'Italia fino alla serata di sabato 25 febbraio. Si tratta ovviamente di valori puramente indicativi che non devono essere presi come oro colato.

Sono attesi fino a 25mm di pioggia sulla Liguria centro-occidentale; 20mm sono attesi sulla Romagna fino al Bolognese; 10mm sono attesi nel Milanese, sul Friuli, sulla Corsica, sulle Marche e nel Lazio; 5mm cadranno invece sulla Sardegna e sulla Toscana. Su tutte le altre regioni non dovrebbe piovere.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

