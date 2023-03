Meteo: il movimento del CICLONE TIRRENICO nelle prossime ore

Di seguito, la posizione del ciclone tirrenico alle 10 di questa mattina:

In verità è presente un'altra depressione ad ovest della Sardegna, ma dovrebbe perdere di importanza. Il ciclone vero e proprio risulta al momento posizionato tra la Sardegna e il Lazio e nelle prossime ore dovrebbe muoversi verso nord-est.

L'immagine satellitare ci mostra la sua posizione attuale e quello che potrebbe essere il suo movimento:

In rosso la sua posizione attuale; in giallo quella che occuperà alla mezzanotte su venerdi 3 marzo. In blu la sua posizione prevista alle ore 7 di domani mattina, ovvero poco ad est della Corsica. Dalla tarda mattinata, il piccolo ciclone dovrebbe attenuarsi e piegando sulla sua sinistra andrà a morire domani sera (venerdi) sul Golfo dell'Asinara, in Sardegna.

I temporali ed i rovesci seguiranno ovviamente il percorso del minimo e fino a domani sera continueranno ad agire tra la Sardegna, la Corsica e il medio Tirreno con fenomeni anche localmente forti.

